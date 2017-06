Battleborn krijgt 'gratis trial', maakt de shooter free-to-play

Er is een gratis trial voor de shooter Battleborn uitgebracht. Hoewel 2K Games het zo niet noemt, maakt het de game in feite free-to-play.



Door de game nu gratis te downloaden hebben spelers oneindige toegang tot alle competitieve multiplayermodi en alle maps. Er is geen tijdslimiet of een levelcap.



De enige beperking is dat er maar zes speelbare helden zijn die rouleren en dus niet selecteerbaar zijn, maar met credits die tijdens wedstrijden worden verdiend kunnen wel alle helden gekocht worden. Deze kunnen ook gekocht worden met echt geld.



Mensen die Battleborn voor deze wijziging hebben gekocht, hebben nu Founder Status en ontvangen veel in-game items. De gratis trial is nu beschikbaar op pc en Xbox One en moet vanaf 13 juni ook naar PlayStation 4 komen.