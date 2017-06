Everything mag als eerste game ooit genomineerd worden voor Oscar

De Academy Awards zijn natuurlijk bedoeld voor films, maar door het winnen van een andere award zou het technisch gezien mogelijk zijn dat de game Everything genomineerd wordt voor een Oscar.



Everything verscheen op PlayStation 4 en pc en laat spelers alles op de wereld besturen. De game won de juryprijs tijdens de 2017 Vienna Shorts Festival en maakt daardoor kans op een Oscar in de categorie animatie. Voor de duidelijkheid: dit is vooralsnog niet gebeurd.



Hoewel het spel natuurlijk geen animatiefilm is, komt het project blijkbaar dichtbij genoeg om mee te dingen in deze categorie. Hoewel een regel bij de Academy Awards is dat alle deelnemers in bioscopen hebben gedraaid, tonen de regels dat er een uitzondering kan worden gemaakt voor 'korte films' die bepaalde awards hebben gewonnen. Daarbij hoeft Everything niet gespeeld te worden; in een speciale modus speelt de game zichzelf en kan men de controller neerleggen.

Everything verscheen in maart op PlayStation 4 en pc . De game kost 14,99 euro. Ontwikkelaar David O'Reilly geeft zelf aan te verwachten dat het niet zo hard zal gaan dat de Oscar-nominatie ook daadwerkelijk gaat gebeuren.