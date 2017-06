The Binding of Isaac-bedenker kondigt nieuwe The End is Nigh aan

Edmund McMillen, de maker van The Binding of Isaac en mede-ontwikkelaar van Super Meat Boy, heeft zijn nieuwe game The End is Nigh aangekondigd.



McMillen maakt de game met Closure-ontwikkelaar Tyler Glaiel. De platformer moet op 12 juli op Steam verschijnen. Daarna moet een versie voor de Switch uitkomen en uiteindelijk kan The End is Night ook naar andere platformen komen.

De game speelt zich af in een post-apocalyptische wereld waarin Ash zich door een "wereld van pijn en lijden" moet zien te banen. Daarnaast verzamelen spelers game-cartridges en tumors.



The End is Nigh krijgt meer dan zeshonderd levels en twintig minigame bonusgedeeltes. De game is verzonnen op een gamejam afgelopen december.