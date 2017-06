Shenmue 3 uitgesteld naar 2018

Shenmue 3 zal in de tweede helft van 2018 uitkomen, dat heeft regisseur Yu Suzuki middels de Kickstarter-pagina bekendgemaakt.



"Door het gebruik van nieuwe technologieën konden we nieuwe mogelijkheden en expressies ontdekken. Op veel manieren is de game groter en mooier geworden dan ik had verwacht. We hebben echter meer tijd nodig om de game bij jullie af te leveren."

Shenmue 3 stond gepland voor december dit jaar, maar is nu dus uitgesteld naar 2018. Ook is de game niet aanwezig op de E3.



De game verschijnt exclusief op PlayStation 4.