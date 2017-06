Create-a-class in Call of Duty: WW2 wordt vervangen door Divisions

In een Q&A via PlayStation hebben Sledgehammer-hoofden gezegd dat Divisions in Call of Duty: WW2 het gebruikelijke create-a-class-systeem vervangen.



Toen een Twitter-gebruiker vroeg of de game een create-a-class-systeem bevat, antwoordde Condrey:

"We zijn een paar dagen verwijderd van E3 en het team van Sledgehammer Games kan niet wachten om meer te delen over de multiplayer. We kijken vooral uit naar Divisions, die in feite herdefiniëren hoe spelers hun tijd investeren in hun multiplayer-soldatencarrière.

Het verplaatst het create-a-class-systeem en spelers kunnen kiezen uit vijf iconische Tweede Wereldoorlog-divisies met specifieke gevechtstraining, divisietraining, en wapenvaardigheden. We denken dat het Call of Duty-veteranen intrigeert en we kunnen niet wachten om het aan de fans te laten zien."

Verder konden de ontwikkelaars niet veel delen over de multiplayer. Spelers moeten in ieder geval "authentieke WO2-wapens, iconische locaties en een hoop nieuwe manieren om te strijden" verwachten. De War Mode is daarnaast een strategische nieuwe modus waarin spelers als geallieerden en Duitsers vechten om bepaalde punten op het front.

Call of Duty: WW2 verschijnt op 3 november 2017 voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Mogelijk is een Switch-versie van de game in de maak.