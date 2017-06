Bubsy schittert na 21 jaar in nieuwe platformgame

Platformheld Bubsy speelt de hoofdrol in een nieuwe platformgame genaamd Bubsy: The Woolies Strike Back.



Het is de eerste game met Bubsy in de hoofdrol sinds 21 jaar. De game moet deze herfst voor PlayStation 4 en Steam verschijnen en wordt ontwikkeld door Black Forest Games, de studio achter Giana Sisters: Twisted Dreams.



De platformer wordt overigens uitgegeven door Accolade, het bedrijf dat de oude Bubsy-games ook uitgaf maar in '99 werd opgekocht door de Franse uitgever Infogrames. De opnieuw tot leven geroepen uitgever wil meerdere oude franchises opnieuw tot leven roepen.

Bubsy is vooral bekend van de platformer Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind op de SNES uit 1993, en het vervolg Bubsy 2 uit 1994. De 3D-platformer Bubsy 3D uit 1996 op de eerste PlayStation werd minder goed ontvangen.