Sonic Mania bevat nieuwe Chemical Plant Zone-levels - Gameplay

Sonic Mania krijgt nieuwe Chemical Plant Zone-levels en in onderstaande gameplaytrailer is Act 2 van deze wereld te zien.



Sonic Mania is gebaseerd op de eerste drie platformgames rondom Sonic en bewaart dan ook de gameplay en 16-bit graphics van de MegaDrive-games. Ook de Chemical Plant Zone keert terug, inclusief remix van de originele soundtrack.



Sonic Mania verschijnt in augustus op pc, PlayStation 4, Xbox One en Switch.