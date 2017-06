Indiegame Axiom Verge krijgt fysieke Switch-release

Axiom Verge komt in fysieke vorm naar de Switch. Deze Multiverse Edition is ook aangekondigd voor PlayStation 4, Wii U en Vita.



De Multiverse Edition is een fysieke versie van de game die ergens in augustus moet uitkomen. Naast een fysieke disk (of cartridge) met de game er op, bevat deze editie een boekje met art en info van de ontwikkelaar, een poster met aan de ene kant een wereldmap en een itemlijst aan de andere kant en een making of-documentaire.



De fysieke versie van de Switch-versie kost 39,99 euro, terwijl de game op andere platformen 29,99 euro kost. Dit komt door de extra kosten van het gebruiken van een cartridge. Om dat toch een beetje goed te maken, krijgen Switch-gamers die de game reserveren een exclusieve cd met de soundtrack van de game.