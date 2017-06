Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod heeft de E3-trailer van Vampyr uitgebracht.



Spelers kruipen in de huid van hoofdrolspeler Jonathan Reid. Reid is zowel dokter als vampier en probeert zijn dubbelleven te balanceren. Verder toont de trailer geen gameplay.

Vampyr wordt in november gelanceerd op Xbox One, PlayStation 4 en Windows. De trailer is hieronder te bekijken.