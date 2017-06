De PS4- en 3DS-versies van Dragon Quest 11 in actie - Gameplay

Er zijn twee nieuwe video's van Dragon Quest 11 verschenen: eentje waarin de game op de PS4 draait en eentje waar hij op de 3DS gespeeld wordt.

In de Japanse video van de PS4-versie wordt de stad Delcadar getoond en hoe de speler interactie heeft met bewoners en de straten verkent. Spelers kunnen in huizen naar binnen gaan en op daken klimmen, bijvoorbeeld om een verloren kat te vinden.

In de volgende video wordt de 3DS-versie van Dragon Quest 11 getoond, om precies te zijn het begin van de game. Dragon Quest 11 verschijnt op 29 juli in Japan voor 3DS en PlayStation 4, een westerse release is nog niet aangekondigd. Overigens is er ook een Switch-versie in de maak, al zijn daar nog geen details over bekend.