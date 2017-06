Bouw je eigen carrière op in NBA Live 18 - Trailer

NBA Live 18 bevat dit jaar een carrièremodus genaamd 'The One'. Hier is een trailer van verschenen.



The One is verdeeld in twee belangrijke elementen: The League (oftewel professionele NBA-potjes) en The Streets (potjes buiten, bijvoorbeeld op Venice Beach). Spelers maken een eigen personage aan waar ze vervolgens een carrière mee opbouwen.



NBA Live 18 verschijnt in september voor PlayStation 4 en Xbox One. In augustus moet er een demo verschijnen. Progressie in die demo kan meegenomen worden naar de uiteindelijke game.