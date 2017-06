Geoff Keighley: 'Project Scorpio kost 499 dollar'

De Scorpio, de krachtigere versie van de Xbox One die Microsoft vanavond uit de doeken doet op zijn persconferentie, kost mogelijk 499 dollar.



Dit meldt Geoff Keighley, journalist en producent van The Game Awards, E3 Coliseum en YouTube Live at E3, op Twitter. Keighley heeft veel bronnen binnen de game-industrie.



"Ik kan nu met zekerheid zeggen dat Project Scorpio 499 dollar gaat kosten. Tenzij er vandaag nog iets verandert, gaat dat aangekondigd worden", aldus Keighley.



Mocht de Scorpio, waarvan de echte naam nog niet bekend is, 499 dollar gaan kosten, dan zal de prijs waarschijnlijk rond de 499 euro komen te liggen. Concurrent Sony verkoopt de PlayStation 4 Pro, een krachtigere versie van de PlayStation 4, voor zo'n 360 euro. De Scorpio wordt waarschijnlijk wel krachtiger dan de PS4 Pro.

Microsoft houdt om 23:00 uur vanavond zijn persconferentie. Deze is live te bekijken op InsideGamer. Natuurlijk volgen tijdens en na de persconferentie ook nieuwsberichten op de website.