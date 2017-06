De nieuwe Xbox heet Xbox One X en kost €499

De Xbox One X - tot voor kort bekend als de Xbox Scorpio - is eindelijk onthuld. De nieuwe console is gericht op UHD-gaming en is de kleinste Xbox tot nu toe.

De Xbox One X kan zes teraflops uitvoeren en heeft 12 GB GDDR5 om te zorgen dat het zonder moeite games op UHD kan weergeven. De CPU en GPU worden gekoeld met een vapor chamber-koeler, die dankzij zijn compacte formaat ervoor zorgt dat dit de kleinste Xbox tot nu toe is.

Net zoals de One S heeft de One X ondersteuning voor UHD/4K Blu-Rays. Alle accessoires en games van de Xbox One (S) werken ook op de Xbox One X. Een aantal games, zoals Minecraft en Ghost Recon Wildlands, krijgen een upgrade die 4K-functionaliteit toevoegt, later volgen meer games.



De Xbox One X komt op 7 november wereldwijd op de markt voor €499. De Xbox One S krijgt tegelijkertijd een prijsverlaging naar €249.