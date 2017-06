Life is Strange krijgt prequel met Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange krijgt een prequel genaamd Life is Strange: Before the Storm. De game is in ontwikkeling bij Deck Nine en bestaat uit drie afleveringen. Square Enix liet tijdens de Xbox-persconferentie op de E3 de eerste beelden zien van de prequel.

Een echt vervolg is momenteel ook nog steeds in ontwikkeling bij Dontnod Entertainment, de maker van de originele Life is Strange.





De eerste aflevering van Life is Strange: Before the Storm komt 31 augustus uit voor Xbox One, PlayStation 4 en PC.