Ori and the Will of the Wisps aangekondigd

Het is officieel: Ori and the Will of the Wisps bestaat echt. Microsoft kondigde het vervolg aan tijdens zijn E3-persconferentie.



De game lekte gisteren al uit, maar is nu officieel bevestigd. De eerste trailer is ook getoond, die hieronder is te bekijken. Spelers trekken er op uit om "de mysteries buiten het bos van Nibel te ontdekken en Ori's ware lot te ontrafelen".



De game is exclusief voor Xbox One en Windows 10, in 4K UHD op Xbox One X te spelen en een Xbox Play Anywhere-titel. Het is nog niet bekend wanneer de game verschijnt.