Alle indiegames van de Microsoft-presentatie

Behalve de grote titels die langskwamen tijdens de E3-presentatie van Microsoft, toonde de softwarereus ook trailers van kleinere titels, die ook aandacht verdienen.

Deep Rock Galactic



Vier dwergen speuren procedureel gegenereerde grotten af in de ruimte, op zoek naar buit en avontuur. De game verschijnt begin 2018 voor de Xbox One en pc als Early Access-titel.





The Last Night



In deze cinematische platformer verken je een regenachtige, futuristische stad, gevuld met neon-kleuren en vliegende auto's. Machines doen al het werk voor de mensen, maar dat betekent niet dat ongelijkheid is verdwenen. De arme Charlie ziet een kans om hogerop te komen, maar of dat goed gaat... The Last Night verschijnt begin 2018 voor Xbox One en pc.





The Artful Escape



In The Artful Escape of Francis Vendetti gaat een tiener op een multidimensionaal avontuur om zijn alter ego te inspireren. En dat betekent veel muzikale platform-actie en psychedelische beelden.





Tacoma



Tacoma speelt zich af op een ruimtestation, maar verder weten nog niet veel van de nieuwe titel van Gone Home-makers Fullbright. Tacoma verschijnt 2 augustus voor pc en Xbox One.





Super Lucky's Tale



Lucky's Tale was al een groot succes op de Oculus Rift en nu komt de platformer ook naar gewone pc's en de Xbox One. Op 7 november is de game speelbaar.





Indie-montage



Dit zijn de kleintjes onder de kleintjes en krijgen niet meer dan enkele seconden schermtijd tijdens de presentatie. Niet dat de games weinig voorstellen, want onder meer We Happy Few, Observer en Astroneer komen langs.





Ashen



Ashen is een stijlvol vormgegeven action-rpg waarin spelers overleven in een open wereld en gigantische monsters moeten verslaan. De game verschijnt voor Xbox One en pc, maar een verschijningsdatum is nog onbekend.