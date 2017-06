Tijdens de E3-presentatie van Microsoft werden nieuwe beelden getoond van State of Decay 2.



In State of Decay 2 is het zaak om te overleven te midden van hordes zombies. Spelers moeten op zoek gaan naar eten, brandstof en medicijnen en deze terugbrengen naar hun verstevigde schuilplaats. De game verschijnt in de lente van 2018 voor Xbox One en pc.