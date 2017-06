Bethesda heeft tijdens zijn E3-presentatie gameplaybeelden van Fallout 4 VR en Doom VFR laten zien.

Doom VFR speelt zich af in het Doom-universum en werkt als een wave-shooter, op maat gemaakt voor de Vive vr-headset. Fallout 4 VR wordt echter de volledige game, maar dan met vr-ondersteuning. Fallout 4 VR verschijnt later in oktober voor de Vive, Doom VFR later dit jaar.