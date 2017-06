Strange Brigade van Sniper Elite-studio getoond - Gameplay

Rebellion, de studio achter de Sniper Elite-games, kondigde net voor E3 de bovennatuurlijke co-op game Strange Brigade aan. Tijdens YouTube's E3-stream werd voor het eerst gameplay getoond.



De game plaatst vier spelers in het Britse rijk tegenover monsters en goden van oude samenlevingen. De game moet binnenkort uitkomen. Hieronder is eerst de aankondigingstrailer te zien en daarna de uitgebreide gameplaydemonstratie.



Strange Brigade komt naar pc, Xbox One en PlayStation 4, maar een releasedatum is nog niet bekend.