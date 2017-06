The Witcher 3 krijgt Xbox One X-optimalisatie

The Witcher 3 krijgt een Xbox One X-patch, dat blijkt uit de Microsoft-persconferentie van gisteravond. De game krijgt een gratis patch om de game te optimaliseren voor de console.

Ontwikkelaar CD Projekt Red bevestigt de patch in een kort statement: "We werken eraan, verwacht later meer info." Het is nog niet bekend of het gaat om een 4k-patch, of andere grafische verbeteringen.

CD Projekt Red gaf eerder aan geen patch uit te brengen voor de PlayStation 4 Pro vanwege de ontwikkeling van Gwent en Cyberpunk 2077. Mogelijk heeft dit te maken met de relatieve eenvoud van het optimaliseren van games op de One X.

Gisteren werd de nieuwe console onthuld. De Xbox One X verschijnt op 7 november en zal 499 euro kosten.