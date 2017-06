Deze games kwamen langs bij de PC Gaming Show

Naast de aankondigingen zijn er ook veel (gameplay)trailers langsgekomen tijdens de PC Gaming Show. Hieronder kun je ze terugvinden.

Ooblets

Ooblets haalt zijn inspiratie uit Pokémon, Harvest Moon, Animal Crossing en pastelkleuren. De koddige boerderij-game verschijnt ergens in 2018.





Battletech

De ontwikkeling van de turn-based strategie game op basis van het gelijknamige table top-spel is in volle gang sinds de succesvolle Kickstarter en vandaag liet Battletech-bedenker Jordan Weissman meer zien van de aanpassingsmogelijkheden van je mechs en gaf hij meer informatie op de campagne van de aankomende game. Battletech wordt verwacht in 2017.













Mount & Blade 2: Bannerlord

Het vervolg op de Mount & Blade-games vernieuwt bijna elk aspect van de sandbox middeleeuwen-simulator en de trailer laat alvast twee grote veldslagen zien. Een verschijningsdatum is nog onbekend.





Tunic

Tunic, voorheen bekend als Secret Legend, is een actie-avonturen-game over een kleine vos in een grote wereld. Ergens in 2018 mag de aandoenlijke vos aan zijn avontuur beginnen.





PlayerUnknown's Battlegrounds

De razendpopulaire shooter is heeft nog een lange weg te gaan voordat de game klaar is, maar Brendan Greene - alias PlayerUnknown - kon alvast klimanimaties, nieuwe weertypen en een nieuw wapen laten zien. Ook verklapte de ontwikkelaar dat het team werkt aan twee nieuwe omgevingen.





Killing Floor 2

Killing Floor 2 gaat feestelijk de zomer in en begint vanaf morgen met de Summer Sideshow, met nieuwe maps en door het circus geïnspireerde kleding en monsters. Ook krijgt de game een wekelijks wisselende Challenge-modus.





Ylands

Ylands is een multiplayer sandbox survival-game van Arma-maker Bohemia Interactive, waarbij je de middelen krijgt om het spel vergaand aan te passen. Ylands verschijnt deze zomer als Early Access-titel op Steam.





Lone Echo

Lone Echo laat spelers in virtual reality rondzweven in de ruimte, vergelijkbaar met Adr1ft. De game is alleen speelbaar op de Oculus Rift en Rift-bezitters kunnen gratis het multiplayergedeelte spelen.





Wargroove

Wargroove is een toegankelijke strategiegame in de geest van Advance Wars, van de makers van Starbound. De game moet dit jaar nog verschijnen.