Ubisoft werkt aan piraten-game Skull and Bones

Ubisoft heeft tijdens de E3 de piraten-game Skull And Bones aangekondigd, dat zich afspeelt in de piratentijd.



De game speelt zich af in 1712. In de trailer zijn verschillende kapiteinen, waaronder een vrouwelijke kapitein, te zien die het op hun schepen tegen elkaar opnemen. De game is geïnspireerd door de zeegevechten uit Assassin's Creed: Black Flag, maar Skull & Bones moet tactischer worden.



Spelers kunnen alleen of in co-op met vrienden in seizoenen het opnemen tegen andere spelers in een gedeelde online wereld. Het doel is om de ultieme piraat te worden. Ubisoft toonde een 5v5 PvP-modus waarin een gang piraten genaamt de cuttroats het tegen een andere groep genaamd de raiders opnemen. Het doel in deze modus was zoveel mogelijk loot verzamelen. Spelers moeten op de wind letten om tactisch voordeel te verkrijgen.