Sony heeft tijdens zijn E3-persconferentie meer gameplay laten zien van de zombiegame Days Gone.



In de trailer is te zien hoe de hoofdpersoon Deacon St. John op zoek is naar zijn broer en dat bijna met zijn leven moet bekopen. Snelle reacties en slim gebruik van aanwezige zombies blijken zijn redding. Een verschijningsdatum voor Days Gone is nog onbekend.