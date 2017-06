Drie vr-games voor PlayStation VR aangekondigd

Sony heeft drie nieuwe PlayStation VR-games aangekondigd op zijn persconferentie: The Impatient, Star Child en Moss.



Star Child oogt als een kleurrijke game met een episch eindbaasgevecht. De game wordt ontwikkeld door Playful en uitgegeven door GameTrust. Veel meer info is er nog niet.

Een andere PSVR-game is Moss, waarin de avonturen van een kleine muis worden gevolgd. Hij trekt door de wildernis met een geest die als gids functioneert tijdens allerlei puzzels.

Tot slot is er The Impatient van Supermassive Games, een spannende game die zich afspeelt in een gekkenhuis. De game moet ergens in 2018 verschijnen.

De trailers voor de drie games zijn hieronder te vinden.