Spider-Man komt in 2018 uit op PlayStation 4

Als laatste game van de E3-persconferentie liet Sony Spider-Man zien, een Spider-man game exclusief voor de PlayStation 4. Net zoals voorgaande Spider-Man games kan Spider-Man uitgebreide rondslingeren in NYC.

In de trailer is te zien hoe Spider-Man al slingerend door New York City gevechten aan gaat met de handlangers van Wilson Fisk. Aan het eind van de trailer wordt de aanwezigheid van Miles Morales geteased, die in de comics de rol van Spider-Man overnam na het overlijden van Peter Parker.

Spider-Man komt ergens in 2018 uit voor PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro.