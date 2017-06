Vertrouw op Thanos in Marvel versus Capcom Infinite - Trailer

Capcom heeft een nieuwe trailer laten zien tijdens de E3-persconferentie van Sony, die meer prijsgeeft over het verhaal van de vechtgame.



Sigma en Ultron bundelen hun krachten om al het biologische leven te vernietigen en de helden uit de universa van Marvel en Capcom moeten nu samenwerken om dat te voorkomen. Daarbij krijgen ze hulp uit onverwachte hoek.



Marvel versus Capcom Infinite is het zesde deel uit de reeks vechtspellen en laat beroemde figuren als de Incredible Hulk en Dante uit Devil May Cry het tegen elkaar opnemen. Marvel versus Capcom Infinite verschijnt 19 september voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Vanaf vandaag is bovendien al een 'story demo' te downloaden voor de game.