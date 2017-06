E3 2017: Al het nieuws van de Sony-persconferentie verzameld

Hoewel Nintendo nog een video uitzendt morgen, is de laatste live persconferentie van E3 2017 gehouden door Sony. Het bedrijf had flink wat aankondigingen en vooral trailers in petto. Hieronder vind je al het nieuws van Sony's persconferentie.



Shadow of the Colossus komt naar de PlayStation 4



Shadow of the Colossus krijgt een remaster voor de PlayStation 4. Dit heeft de softwaregigant bekendgemaakt tijdens zijn E3-presentatie.



De port is in handen van Bluepoint Games, dat eerder al Shadow of the Colossus naar de PlayStation 3 overzette. De remaster wordt verwacht voor 2018.





Spider-Man komt in 2018 uit op PlayStation 4



Als laatste game van de E3-persconferentie liet Sony Spider-Man zien, een Spider-man game exclusief voor de PlayStation 4. Net zoals voorgaande Spider-Man games kan Spider-Man uitgebreide rondslingeren in NYC.



In de trailer is te zien hoe Spider-Man al slingerend door New York City gevechten aan gaat met de handlangers van Wilson Fisk. Aan het eind van de trailer wordt de aanwezigheid van Miles Morales geteased, die in de comics de rol van Spider-Man overnam na het overlijden van Peter Parker.

Spider-Man komt ergens in 2018 uit voor PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro.





God of War komt begin volgend jaar uit

God of War komt begin 2018 uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro.

Nieuwe beelden van God of War die getoond werden bij de E3-persconferentie van Sony geven een indruk van hoe de game er uit gaat zien. Kratos moet met zijn zoon verschillende vijanden gaan beslechten, en krijgt daarbij schijnbaar hulp van een uit de kluiten gewassen slang.







Monster Hunter: World komt naar de PS4, Xbox One en pc



Monster Hunter World komt begin 2018 naar de PlayStation 4, Xbox One en PC. Dit heeft Sony bekendgemaakt tijdens zijn E3-persconferentie.

In de gameplaybeelden waren de bekende zompige moerassen, jungles en diverse grote en kleine monsters te zien waar de Japanse reeks om bekend staat. Het is jaren geleden dat een mainline Monster Hunter-game naar een PlayStation- of Xbox-console komt, nadat de titels de laatste jaren vooral op Nintendo-handhelds zijn verschenen. De pc-versie verschijnt op een later moment.

In Monster Hunter: World jagen maximaal vier spelers op gigantische monsters, die elk een andere aanpak vereisen. Al jagend verbeteren spelers hun uitrusting en vaardigheden. In Monster Hunter: World kunnen spelers uit Japan en het Westen samen spelen, een unicum voor de serie. Alle omgevingen in de game zijn aan elkaar verbonden en bereikbaar zonder laadtijden.





Guerrilla Games werkt aan dlc voor Horizon: Zero Dawn

Guerrilla Games werkt aan dlc voor hun veelgeprezen game Horizon: Zero Dawn, genaamd The Frozen Wilds.



Dit heeft de studio aangekondigde tijdens de E3-presentatie van Sony dlc. Aloy trekt naar een besneeuwde berg voor antwoorden, maar dit zal niet zonder slag of stoot gaan.





Overig nieuws:

Nieuwe beelden van Gran Turismo Sport met nieuwe muziek - Trailer

Eerste beelden Uncharted: Lost Legacy - Trailer

De keuzes van Detroit: Become Human - Trailer

De felle gevechten van Call of Duty: WWII - Trailer

Een bijna fatale zoektocht in Days Gone - Gameplay

Drie vr-games voor PlayStation VR aangekondigd

Vertrouw op Thanos in Marvel versus Capcom Infinite - Trailer