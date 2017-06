BEYOND GOOD AND EVIL 2! Het is gewoon gebeurd! Na 1000 jaar wachten een teken van leven. Okay, dat teken is een CGI-trailer die verder zo goed als niets zegt over de game, maar voorlopig tekenen we daarvoor. O ja, er gebeurden ook nog allerlei andere dingen tijdens de Ubisoft-persconferentie op E3, maar dat weet je pas als je 'm terugkijkt, inclusief het commentaar van Justin en Simon. Geniet ervan!