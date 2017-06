Metroid Prime 4 is in de maak voor de Switch. Dit liet Nintendo weten tijdens de Nintendo Direct met een korte teaser.



Buiten de aankondiging dat Metroid Prime 4 wordt ontwikkeld voor de Nintendo Switch is nog weinig bekend over de game. Ook welke studio aan de game werkt is nog onbekend. De eerste drie Metroid Prime-games zijn ontwikkeld door het Amerikaanse Retro Studios.



De veelgeprezen Metroid Prime-games namen de gameplay van Metroid, staken deze in een driedimensionaal jasje en maakten er een first person shooter van.