Nintendo heeft tijdens zijn Direct-stream bekendgemaakt dat Super Mario Odyssey verschijnt op 27 oktober.



Eerder deze week ging het gerucht nog rond dat Mario Odyssey uit zou komen op 17 november, maar we hoeven dus iets minder lang te wachten op de platformer. In de trailer is te zien hoe Mario met zijn pet in staat is om bezit te nemen van allerlei objecten in de game en ze kan besturen.