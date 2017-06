Vertrouw op je vrienden in Fire Emblem Warriors - Trailer

Nintendo heeft tijdens zijn E3-presentatie een nieuwe trailer vrijgegeven van Fire Emblem Warriors.



De trailer legt uit waar het om draait in Fire Emblem Warriors: het belang van vriendschap en het redden van de wereld. Een broer en zus zien toe hoe hun wereld aan de rand van de afgrond staat, maar ze krijgen hulp van een groep helden onder leiding van Marth.

Fire Emblem Warrior komt naast de Switch ook uit voor de New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL en New Nintendo 2DS XL. Ergens in het najaar van 2017 moet de game verschijnen.