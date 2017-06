De drie games in de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zijn in hun totaliteit speelbaar met Coco.



Coco is het zusje van Crash en was voorheen niet in alle games uit de trilogie speelbaar. In N. Sane Trilogy gaat ze echter terug in de tijd met een tijdmachine, zodat spelers alle games met haar kunnen spelen. Onderstaande trailer toont hoe dat er uit ziet.

De game komt op 30 juni uit voor PlayStation 4.