PS4, XOne en pc genoemd als platformen voor Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 komt waarschijnlijk naar PlayStation 4, Xbox One en pc, zo blijkt uit de website van de game.



De game werd op Ubisoft's persconferentie opnieuw onthuld via een CGI-trailer. Hoewel er geen platforms werden gemeld en die ook niet in de trailer stonden, lijkt de website van de game nu te hinten naar de systemen waar de game op verschijnt.



Mensen kunnen zich aanmelden voor het Space Monkey Program, waarmee ze "kunnen helpen het spel te verbeteren". Waarschijnlijk betekent dit een soort van bèta-toegang. Wanneer mensen zich aanmelden kunnen ze kiezen uit pc, Xbox One en PlayStation 4.



De Switch wordt niet genoemd. Dit is opvallend, omdat de originele Beyond Good & Evil wel op GameCube verscheen. Daarnaast gingen geruime tijd geruchten dat het vervolg tijdelijk exclusief naar de Switch zou komen. Dat lijkt dus niet het geval te zijn.