Vivendi denkt volgens bronnen aan vijandige overname Ubisoft

Vivendi overweegt volgens bronnen nog voor het einde van het jaar een vijandig bod op Ubisoft uit te brengen.



Vivendi heeft al een belang van 25 procent in Ubisoft, uitgever van onder meer Assassin's Creed en Far Cry. Volgens bronnen van Bloomberg zou Vivendi de rest van Ubisoft ook willen overnemen. Het belang dat Vivendi nog niet bezit wordt gewaardeerd op 4,2 miljard euro.



Een volledige overname door Vivendi stuit volgens ingewijden echter op weerstand van de oprichtersfamilie Guillemot, die 13 procent van Ubisoft bezit. Ondanks zijn belang van 25 procent zetelt Vivendi nog niet in de raad van Ubisoft.

In 2016 nam Vivendi al de gamemaker Gameloft over, ook opgericht door de familie Guillemot. Bij de overname van Ubisoft zou Vivendi gesprekken met oprichter en CEO Yves Guillemot actief vermijden.



Vivendi is het moederbedrijf van onder meer muziekmaatschappij Universal Music Group en betaalkanaal Canal Plus. Het bedrijf is ook bezig om Telecom Italia over te nemen.