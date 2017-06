Multiplayer Mario Odyssey geeft tweede speler controle over Mario's pet

De tweede speler die Super Mario Odyssey meespeelt, bestuurt Cappy, de pet van Mario.



Eerder werd al bekendgemaakt dat Super Mario Odyssey een lokale multiplayer krijgt, maar Nintendo wilde nog niet vertellen hoe die werkte. Nu heeft het bedrijf tijdens zijn Treehouse-stream meer duidelijkheid gegeven.



Tijdens de lokale co-op modus houdt elke speler een Joy-Con-controller vast. Terwijl speler één Maripo bestuurt, heeft de andere speler controle over Cappy. Zoals duidelijk is geworden in streams en trailers, kan Mario met Cappy in vijanden en object veranderen en hem gooien om vijanden te verslaan.

Volgens Nintendo is de co-op modus bedoeld om nieuwe spelers op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de game. Een soortgelijke optie zat in de Mario Galaxy-games: daarin bestuurde een speler Mario, terwijl een andere speler sterren op het beeld kon gooien om Mario te helpen.