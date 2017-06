Nieuwe Housemarque-game Matterfall in actie - Gameplay

Housemarque's nieuwe game Matterfall heeft zeven minuten aan nieuwe gameplaybeelden gekregen.



Tijdens de pre-show van Sony's persconferentie op E3 deze week kondigde Sony aan dat de twin-stick shooter op 15 augustus exclusief op PlayStation 4 lanceert. Sony toonde tijdens een livestream vandaag beelden van de titel.

In Matterfall vechten spelers door "golven aan arcade-actie". Spelers zijn een held die in te huren valt en moeten in sidescrolling levels zien te overleven. Later deze maand komt tevens een andere game van de Resogun-ontwikkelaar uit, genaamd Nex Machina.