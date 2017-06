Ubisoft deelt veel nieuwe informatie over Beyond Good & Evil 2

Ubisoft toonde op E3 achter gesloten deuren de eerste gameplay van Beyond Good & Evil 2. Daaruit is een hoop informatie gekomen.



In de in-engine demo werd een gedeelte van de spelwereld getoond. Daarnaast gaf maker Michel Ancel meer info over wat hij allemaal in de game wil stoppen. Zo is de stad die in de trailer wordt getoond maar een klein gedeelte van een gigantische wereld, een kleine satelliet van een grotere planeet. Alle planeten in de game bewegen ook op een natuurlijke manier, met een dag- en nachtcyclus.

Spelers kunnen hun eigen held samenstellen en kiezen of het een man of vrouw is. De omgevingen in de game zijn een mix tussen gegenereerde omgevingen en met de hand gemaakt design. Steden kunnen tijdens het spelen geleidelijk groeien, vernietigd worden en zich verbinden aan anderen. Daarbij is niets gescript.



Het piratenschip dat aan het einde van de trailer wordt getoond is "gigantisch" en is de thuishaven van spelers. Men kan dit schip volledig besturen en tevens als thuishaven van zijn of haar complete crew gebruiken. Daarbij heeft het schip tevens een garage voor kleinere schepen die geheel naar smaak zijn aan te passen.



Overigens is de game wel degelijk verbonden aan het origineel. Beyond Good & Evil 2 is een prequel en spelers komen veel te weten over de personages uit het origineel. De game speelt zich een generatie voor Jade's avonturen af.

Veel meer informatie valt te lezen op Ubisoft's website. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt of voor welke systemen het in ontwikkeling is.