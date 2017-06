Nintendo wil meer Wii U-games naar Switch overzetten

Nintendo is niet vies van nog meer Wii U-games naar de Switch brengen, maar dan moeten ze wel toegevoegde waarde hebben.

Dat meldt Nintendo's president van de Amerikaanse divisie, Reggie Fils-Aime, in een interview met IGN. "We proberen ons te verzetten tegen het uitbrengen van pure ports. Er moet iets meer zijn. Het moet een definitieve editie van een game zijn zodat de consument enthousiast is."

De Switch-launchgame The Legend of Zelda: Breath of the Wild verscheen tegelijk op de Wii U. Eind april kwam op Switch Mario Kart 8 Deluxe uit, een definitieve versie van de Wii U-racer met alle dlc en speciaal voor die versie gemaakte content. In september dit jaar verschijnt Pokken Tournament DX op Switch, ook een overzetting van een Wii U-game.