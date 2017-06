Nintendo toont nog meer gameplay van Ever Oasis

Nintendo heeft tijdens E3 2017 meer gameplaybeelden getoond van Nintendo 3DS-game Ever Oasis.

De gameplay van Ever Oasis toont onder andere hoe spelers hun oase opbouwen en uitbreiden met meer bewoners. Ook kunnen spelers sidequests aannemen van bewoners of teams op pad sturen om een sidequest uit te voeren. Daarnaast worden ook de puzzelelementen en verschillende vijanden in de game uitgelicht.

De ontwikkeling van Ever Oasis wordt overzien door Koichi Ishii, de bedenker van de Mana-reeks. De demo is nu beschikbaar in de eShop op Nintendo 3DS.

Ever Oasis komt 23 juni uit. De beelden zijn hieronder te zien. De volledige livestream van Nintendo Treehouse, waarin Ever Oasis wordt gespeeld, is hier terug te kijken.