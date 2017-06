Gameplay eerste Zelda: Breath of the Wild-uitbreiding verschenen

Tijdens dag drie van Nintendo Treehouse heeft Nintendo gameplay getoond van de eerste uitbreiding van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Master Trials.

De beelden tonen onder andere een nieuwe tempel waarin Link wordt getest op zijn waardigheid om de Master Sword te dragen. Ook bevat de uitbreiding nieuwe outfits die gebaseerd zijn op personages uit eerdere Zelda-games.

Verder wordt de Hero's Path-modus getoond. Dit houdt in dat de weg die spelers in de game afleggen wordt bijgehouden op de kaart. Overigens voegt de uitbreiding ook nog een hogere moeilijkheidsgraad toe.

The Master Trials komt uit op Nintendo Wii U en Nintendo Switch en is de eerste uitbreiding die Season Pass-bezitters kunnen downloaden voor Zelda: Breath of the Wild. In de winter wordt een verhaaluitbreiding verwacht.

De gameplay is hieronder te bekijken en volledige livestream van Nintendo Treehouse is hier terug te kijken.