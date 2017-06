Gratis Spider-Man: Homecoming vr-game naar PS VR, Vive en Oculus

Op 30 juni brengt Sony Pictures Entertainment een gratis vr-game van de aankomende Marvel-film Spider-Man: Homecoming uit.

Bezitters van PlayStation VR, HTC Vive en Oculus Rift kunnen de game kosteloos downloaden. De game zelf lijkt een verzameling van minigames te zijn, hoewel de trailer ook toont hoe spelers kunnen slingeren als de superheld.

De game wordt gemaakt door CreateVR, die eerder The Walk naar PS VR brachten. Ge√Įnteresseerden kunnen de ervaring ook in verschillende Cinemark-bioscopen in de VS en Barcelona uitproberen. Het is nog niet bekend of de vr-game ook in Nederlandse bioscopen speelbaar gaat worden.

De film zelf verschijnt op 6 juli in de Nederlandse bioscopen. Ondertussen werkt Insomniac Games aan Spider-Man voor de PlayStation 4, die in 2018 uitkomt.