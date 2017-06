Netflix begint met interactieve serie

Netflix heeft in de Verenigde Staten hun eerste interactieve serie uitgebracht. Puss in Boots, uit de Shrek-films van Dreamworks, speelt de hoofdrol in de serie.

Puss in Book: Trapped in an Epic Tale is een kinderserie waarin verschillende keuzes moeten worden gemaakt. De eerste aflevering is nu beschikbaar en de tweede komt volgende maand uit.

De lengte van elke episode hangt af van welke keuzes worden gemaakt. Zo duurt de eerste aflevering tussen de 18 en 39 minuten, en zullen sommigen in theorie oneindig draaien.

Puss in Boot is bij lancering beschikbaar op iOS, Android en moderne smart-tv's. Een versie voor de browser, Apple tv en andere apparaten verschijnt mogelijk later.

Netflix zegt dat het concept potentie heeft om ook bij grotere series ingezet te worden. Volgens het bedrijf hebben kinderen op dit moment dezelfde verwachtingen van series als videogames.

Dit jaar kwam de interactieve film Late Shift naar consoles en pc.