PS4-versie Cities: Skylines, consoleversie Pillars of Eternity aangekondigd

Cities: Skylines komt op 15 augustus uit voor PlayStation 4.



De game is al sinds april beschikbaar op Xbox One en kan al enkele jaren gespeeld worden op pc. De PS4-versie komt meteen met uitbreiding After Dark.



Daarnaast wordt de pc-game Pillars of Eternity: Complete Edition naar Xbox One en PlayStation 4 gebracht. Deze consoleversie bevat de uitbreiding White March en heeft een user interface die aangepast is voor consoles. De game verschijnt op 29 augustus.



Paradox geeft beide titels uit op consoles. Daarbij ontwikkelt Paradox Arctic de consoleversies van Pillars of Eternity en Tantalus Media de PS4-versie van Cities: Skylines.