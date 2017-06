Kwartier gameplay van Engelse versie Yakuza 6 verschenen

IGN heeft een ongeveer kwartier aan gameplay van Yakuza 6 geplaatst. De video betreft een kijkje naar de Engelse versie van de game.

Yakuza 6 draait wederom om vechten, het triadeverhaal en Tokio ontdekken. In de gameplay video is onder andere te zien hoe hoofdpersoon Kazuma naar de sportschool gaat en in gevecht gaat met andere triadeleden.

Yakuza 6: The Song of Life speelt zich niet alleen af in Tokio, maar ook deels in Onomichi, een dorpje in Hiroshima. De game staat gepland voor het begin van 2018.