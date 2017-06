De E3 is voorbij, en zoals ieder jaar laten we de InsideGamer-community uitmaken wat de game van de beurs was. We hebben met pijn en moeite 32 games uitgezocht die het per battle tegen elkaar opnemen in een knock-outsysteem.

Per dag verschijnen er twee battles op de site, dus hou goed in de gaten wanneer je favoriete E3-game aan de beurt is om te stemmen!