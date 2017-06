Nieuwe beelden Black Desert Online-uitbreiding Kamasylvia Part 2 - Trailer

Er is een nieuwe trailer uitgegeven van Kamasylvia Part 2, een nieuwe uitbreiding voor de mmorpg Black Desert Online.

De uitbreiding komt eerst naar de Koreaanse servers van de game, maar zal uiteindelijk ook in het westen beschikbaar komen. Het land van de elven ten zuiden van Calpheon wordt met deze uitbreiding compleet gemaakt, waardoor de grote, open wereld van de game nog groter wordt.

Black Desert Online is alleen beschikbaar op pc, maar tijdens E3 werd bekendgemaakt dat er begin 2018 een versie voor Xbox One en Xbox One X komt. Eerder dit jaar werd al bekendgemaakt dat een PS4-versie ook in de maak is, al is er nog geen releasedatum bekend.