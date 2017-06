Nieuwe PS4-game van InFamous-studio Sucker Punch nog in de maak

Sucker Punch, de ontwikkelaar van InFamous, werkt nog steeds aan een nieuwe PlayStation 4-game.

Dat meldde PlayStation Worldwide Studio-baas Shuhei Yoshida tijdens E3. Daarbij leek hij te zeggen dat hij de game zelfs al gespeeld heeft, maar voordat hij meer details kon onthullen, stopte hij met erover praten. "Het is een game. Ze maken geen films." Meer informatie werd niet gegeven.



Veel gamers vroegen zich af waarom Sucker Punch geen nieuwe game op E3 liet zien. Hun vorige titel, InFamous: Second Son kwam immers al een aantal jaar geleden uit. Daarom gaf Yoshida waarschijnlijk de bevestiging dat er inderdaad nog gewerkt wordt aan een nieuwe titel. Sucker Punch is een studio die eigendom is van Sony.