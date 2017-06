Microsoft heeft 'nog veel onaangekondigde grote Xbox-games'

In een interview met Gamereactor heeft het hoofd van de marketing bij Xbox, Aaron Greenberg, gezegd dat er nog veel grote onaangekondigde games zijn voor hun consoles.

Toen hem werd gevraagd over Scalebound, die vroeg werd getoond maar dit jaar werd geannuleerd, zei hij: "Het is een balans vinden tussen wat je vroeg aankondigt en wat niet. Ik kan je vertellen dat er een hoop andere projecten voor Xbox lopen, met veel grote titels waar we nog niet over praten."

Tijdens de E3 2017 liet Microsoft onder andere Forza Motorsport 7, State of Decay 2, Sea of Thieves, Crackdown 3 en Ori and the Will of the Whisps zien.

Vorige week maakte Microsoft bekend dat dankzij tweaks voor de nieuwe Xbox One X, hun andere platformen ook profiteren.