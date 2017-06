Square Enix legt uit waarom Final Fantasy 14 een slechte start had - Video

In een documentaire van YouTube-kanaal NoClip wordt de moeizame start van mmo Final Fantasy 14 uitgelegd. Verschillende ontwikkelaars in de driedelige documentaire komen aan het woord over waarom de game in 2010 kampte met problemen en uiteindelijk een herlancering kreeg.

Volgens hoofdprogrammeur Hideyuki Kasuga was een groot deel te wijten aan het gebruik van scripts:

"Er is een voordeel bij het gebruiken van scripts die de game designer schrijft en snel gebruikt kunnen worden. Je hoeft niet te overleggen met een programmeur om te bespreken hoe de structuur van de game is en je hoeft niet te discussiëren over verschillende parameters als een script wordt gebruikt. Dus het leeuwendeel van de game zijn elementen zijn gebouwd op scripts die het proces automatiseerden."

Het uitvoeren van deze scripts zorgde voor een snellere ontwikkeltijd, maar waren te zwaar voor cpu's en hun eigen servers. Dit leidde tot grote problemen om de game online speelbaar te maken.

Bekijk hieronder de eerste twee delen van de driedelige documentaire. Dit bericht wordt geüpdatet wanneer het laatste deel wordt uitgebracht. Vorige week verscheen de Stormblood-uitbreiding voor Final Fantasy 14.