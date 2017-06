TumbleSeed wordt makkelijker gemaakt om verkoop te stimuleren

De roguelike TumbleSeed is met een update wat makkelijker gemaakt.



Greg Wohlwend, een van de ontwikkelaars uit het kleine team achter de game, meldt dat er in de game te snel teveel nieuwe elementen werden geïntroduceerd, waardoor spelers het niet meer bij konden houden.

"Het is een snelkookpan gevuld met buskruit waar alleen een monnik rustig onder blijft", aldus Wohlwend. Volgens hem heeft de hoge moeilijkheidsgraad voor negatieve recensies en een tegenvallende verkoop van de game gezorgd.



Hoewel de complete game bij elke speelsessie random wordt gegenereerd, heeft Tumbleseed nu vier extra berger die altijd hetzelfde zijn. Er zijn nu ook acht meer Auras beschikbaar en extra aanpassingen aan diverse krachten en vijanden in de game. De update is nu beschikbaar. In een blogpost van vorige week zijn alle details te lezen.